الامارات | «كفاية حرام عليكم».. رسالة نارية من مؤمن زكريا

شكرا لقرائتكم خبر عن «كفاية حرام عليكم».. رسالة نارية من مؤمن زكريا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ لاعب وسط وهجوم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري مؤمن زكريا المتواجد حاليًا في إنجلترا، رحلة جديدة من الفحوصات الطبية، من أجل التوصل إلى علاج له، في ظل المرض النادر الذي يعاني منه.

وأعلن مؤمن زكريا اليوم الثلاثاء، عن تقدمه ببلاغ إلى الجهات الأمنية ضد بعض الصفحات المزيفة التي تحمل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنشر تصريحات لم يصدرها ولا يعرف عنها أي شيء حسب "المصري اليوم".

وكتب مؤمن زكريا اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»: «دي مش صفحتي وهعمل بلاغ ، كفاية بقى حرام عليكم»، وقام مؤمن بنشر صور الصفحات المزيفة التي تحمل اسمه.

ودائمًا ما يشكو عدد كبير من نجوم الكرة والفنانين من وجود العديد من الصفحات المزيفة، التي تحمل أسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتسبب لهم في الأزمات والمشكلات مع أنديتهم ومتابعيهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news