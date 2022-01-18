شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتعادل مع سيراميكا سلبيا بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل طلائع الجيش مع سيراميكا سلبا في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد جهاز الرياضة العسكرى في الجولة الثانية من كاس الرابطة .

بهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده إلى نقطتين ، بينما رفع سيراميكا رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة .

بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد شعبان

خط الدفاع : محمد ناصف – محمد الجوينى – خالد سطوحى – رجب بكار

خط الوسط : محمد شحاته – عمرو السيسى – محمد جابر – كريم الطيب

خط الهجوم : خالد حشادى – أحمد سمير

بينما خاض سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد كوكو

خط الدفاع : مصعب البطاط – عبد الله محمود – سيف تقا – خالد صبحى

خط الوسط : محمود نبيل – محمد تونى – إيفانز منساه – محمد إبراهيم

خط الهجوم : كوامى بونسو – باسم مرسى

جاءت احداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين حاول لاعبو طلائع الجيش الضغط بطول الملعب على لاعبى سيراميكا بغية إحراز هدف التقدم قابله دفاع محكم من المنافس والإعتماد على الهجمات المرتدة عن طريق محمد إبراهيم وباسم مرسى .

وفى الشوط الثانى حاول الفريقين إحراز هدف التقدم دون جدوى بفضل تألق دفاعات الفريقين حتى اطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية اللقاء بالتعادل السلبى بين الفريقين .