شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: إصابة صلاح محسن شرخ إجهادي ومدة الغياب تتحدد بعد الجراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي الأهلي أن صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر يعاني من شرخ إجهادي في القدم، وسيجري جراحة في القدم خلال الأيام القليلة القادمة لعلاج القدم، قبل بدء فترة التأهيل والانتظام في تدريبات فريقه الجماعية.

أوضح المصدر أن صلاح محسن سيجري جراحة بسيطة لعلاج الشرخ في القدم، ولن تستدعي ترتيب شرائح أو مسامير في القدم، مشيرا إلى أن اللاعب سيجري الجراحة في أقرب وقت من أجل بدء فترة التأهيل.

أشار المصدر إلى أن مدة غياب صلاح محسن عن الملاعب ستتحدد بعد إجراء العملية الجراحية، بناء على حالة قدم اللاعب بعدما تكرر إصابة صلاح محسن في القدم من قبل.

ويعاني صلاح محسن، مهاجم الأهلي، من تجدد الإصابة بشرخ في القدم وحاجته للعلاج فترة طويلة قبل العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، ومن ثم العودة للمشاركة في المباريات الرسمية، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الجونة الماضية بالجولة الأولى لبطولة كأس الرابطة.

وبات صلاح محسن مهددا بالغياب عن الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في فبراير المقبل بالامارات، في ظل حاجة اللاعب لفترة علاج طويلة وخضوعه لعملية جراحية لتثبيت الشرخ في القدم وفقا لما يتحدد بعد الأشعة التي سيخضع لها اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة.