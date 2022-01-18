شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلق على رحيل مصطفى فتحى للتعاون السعودى: "لا أستطيع اجباره" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على رحيل مصطفى فتحى خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير الجارى، واحترافه بنادى التعاون السعودى لمدة 3 سنوات مقبلة.

وقال كارتيرون خلال تصريحاته عقب مباراة فاركو فى كأس الرابطة: "لا أستطيع أن أجبر مصطفى فتحي على البقاء فى الزمالك لأن عقده كان على وشك النهاية".

كان الزمالك قد وافق على انتقال مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي نظير مليون دولار، لينضم اللاعب إلى التعاون لمدة 3 سنوات.

وأكد مصطفى فتحي، أنه سيعود للقلعة البيضاء في الفترة القادمة، خاصة أنه ابن من أبناء النادي، مضيفًا: "الزمالك بيتي .. وحتى بعد رحيلي إلى التعاون سيظل بيتي ومهما طالت الفترة سأعود للزمالك مرة أخرى".

وعقّب فتحي على قرار الزمالك بوضع بند في عقده مع التعاون السعودي يفيد بأنه في حالة عودته لمصر ستكون لنادي الزمالك، ومعلقا: "الأمر ليست له علاقة بأي عقود، عودتي ستكون لنادي الزمالك".