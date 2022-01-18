شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أشرف روقا يوضح حقيقة إشارته لجمهور الزمالك فى مباراة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد أشرف روقا لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على صورته المنتشرة عبر السوشيال ميديا والتى يشير خلالها لجمهور الزمالك المتواجد فى ملعب مواجهة فاركو، بالسكوت، مؤكدًا إنه لم يقصد إطلاقًا جمهور القلعة البيضاء.



روقا

وقال روقا عبر صفحته الرسمية على انستجرام: "على السوشيال ميديا تحت مسمى أن المقصود بيها جمهور الزمالك، أنا مستحيل اعبر عن غضبى بالشكل ده مع جمهور الزمالك اللي أن واحد منهم، لكن كل ما فى الأمر إن فيه 3 أشخاص كانوا فى المدرج سبونى بأبويا وأمى ودى حاجة جديدة عليا وأنا متأكد إن دول لا يمثلون جمهور الزمالك العظيم اللي أن واحد منهم قبل ما أكون لاعب فى فريقهم وإذا تم فهى بهذه الصورة فوجب التوضيح منى، وشكرًا".