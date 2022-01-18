شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: حزين على الخسارة من فاركو.. وسنصحح الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، عن حزنه الشديد بعد الخسارة أمام فاركو بكأس الرابطة مؤكدا أنها نتيجة مستحقة ومنطقية طبقا لسير المباراة خاصة أن الفريق الأبيض كان رد فعل فقط.

ونجح فريق فاركو بقيادة مجدي عبد العاطي، في انتزاع ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2/0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وأحرز هدفي فاركو كل من، عبد الله بكري في الدقيقة الثالثة، ثم أحمد عبد العزيز مودي في الدقيقة 85.

أضاف كارتيرون بعد المباراة أنه سيحاول الفترة المقبلة تصحيح الأخطاء استعدادا للدوري الممتاز ودوري الأبطال الإفريقي، موضحا أن الزمالك كان في فترة توقف ولدينا غيابات كثيرة ونحاول تجهيز البدلاء والشباب مشددا على أنه ليس اي لاعب يستطيع أن يلعب في القلعة البيضاء.

كما أشار كارتيرون: "تعودت على الأسئلة الدائمة عن لماذا لعبت بالأساسيين دون الشباب والعكس.. ولماذا لعب بيسو كظهير أيمن وليس مركزه الأساسي لأنه خط وسط مدافع وعبد الله جمعة لعب ظهيرا أيمن في مباراة الإسماعيلي وقدم مستوى جيدا.. بينما طارق حامد وعمر السعيد لديهما كدمة قوية وشيكابالا كانت لديه كورونا وحازم إمام مصاب وحصل على راحة".

وتابع كارتيرون:"لم نحرز اهدافا في مباراتين في كأس الرابطة لأن أكثر الأهداف كانت تأتي عن طريق اللاعبين الموجودين في المنتخبات لكن هناك مشكلة أكبر حاليا وهي أن المنافسين يشنون هجمات متتالية ويسجلون أهدافا.. موضحا أنه يتمنى استمرار أشرف بن شرقي ليساعد الزمالك على حصد البطولات مشيدا بقرار صرف مستحقاته حتى يركز مع الفريق ولا أعلم موقفه من الرحيل".