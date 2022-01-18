شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات لا تفوتك عن أحمد سيد غريب منقذ شباب الأهلى أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء تعادل الاهلى مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق فى الثوانى الأخيرة من عمر لقاء الجولة الثانية بكأس رابطة الأندية المصرية، ضمن المجموعة الثانية ليكشف عن تشكيلة جديدة للمارد الأحمر أغلبها من اللاعبين الشباب بسبب غياب 9 نجوم من التشكيل الأساسى لمشاركتهم فى كأس أمم أفريقيا، بالإضافة لإصابة العديد من اللاعبين بفيروس كورونا.

وكان الناشئ محمد سيد غريب هو الوجه الأبرز بين شباب الأهلى، لذا نحاول التعرف عليه فى السطور التالية..

1_ أحمد سيد غريب مواليد 2002 عمره 19 عاماً يجيد اللعب فى مركز المهاجم، وكذلك الجناحين.

2_نجل سيد غريب لاعب الأهلى السابق ويعمل مدربًا فى قطاع الناشئين.

3_صعد أحمد سيد غريب للتدريب مع الفريق الأول للنادى الأهلى بقرار من بيتسو موسيماني المدير الفنى للقلعة الحمراء.

4_بدأ غريب تدريباته مع الفريق الأول منذ 3 شهور، ورفض موسيمانى رحيل اللاعب بعدما جاءت له عدة عروض.

5_أحمد سيد غريب الناشئ الوحيد الذى تم ضمه للقائمة الإفريقية للأهلى فى أغسطس الماضى ضمن 33 لاعبا.