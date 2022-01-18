الزمالك في المركز الأخير.. سيراميكا يحافظ على صدارته بتعادل في كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حافظ نادي سيراميكا كليوباترا على صدارة المجموعة الثالثة من كأس رابطة الأندية المصرية، بعدما تعادل مع طلائع الجيش سلبيًا، في الجولة الثانية من دور المجموعات، مساء اليوم الثلاثاء.

وأقيمت المباراة بعد دقائق من انتهاء مواجهة الزمالك ضد فاركو، والتي انتهت بتفوق الأخير بهدفين نظيفين، ليقفز من مؤخرة ترتيب المجموعة إلى المركز الثاني مع نهاية الجولة الثانية.

وشهدت الجولة الثانية من المجموعة، تعادل سلبي آخر بين غزل المحلة وإنبي خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء أيضًا.

وجاءت هذه النتائج، لتشعل ترتيب المجموعة الذي حافظ سيراميكا كليوباترا على صدارته برصيد أربع نقاط، أمام فاركو الذي تقدم للوصافة برصيد ثلاث نقاط بعدما حقق فوزه الأول.

ويتواجد طلائع الجيش في المركز الثالث في الترتيب برصيد نقطتين متساويًا مع غزل المحلة في نفس رصيد النقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة والمستقبلة.

ويحل إنبي خامسًا برصيد نقطتين بفارق الأهداف المسجلة خلف الطلائع والمحلة، وأمام الزمالك الذي يتواجد في المركز الأخير بنقطة واحدة من تعادل سابق مع الفريق البترولي.