الكشف عن حكام كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، تعيين 23 حكماً للمباريات (5 حكم ساحة، 10 حكام مساعدين، 7 حكام للفيديو، وحكم للدعم) من 9 دول مختلفة من جميع الاتحادات القارية للتحكيم في مباريات كأس العالم للأندية التي ستقام في الإمارات.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2021 خلال الفترة من 3 فبراير المقبل حتى 12 من الشهر نفسه، بمشاركة الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا ضمن سبع أندية مشاركة في البطولة.

ويشارك في مونديال الأندية كل من: بيراي بطل تاهيتي، مونتيري المكسيكي (كونكاكاف)، تشيلسي الإنجليزي (يويفا)، بالميراس البرازيلي (كونميبول)، الهلال السعودي (الاتحاد الآسيوي)، الأهلي (الكاف)، وكذلك الجزيرة الإماراتي ممثل الدولة صاحبة الضيافة.

وجاءت القائمة الكاملة لحكام المباريات المعينين لكأس العالم للأندية FIFA الإمارات 2021 على النحو التالي: