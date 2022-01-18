أشرف قاسم يكشف لمصراوي.. تفاصيل إصابته وتكلفة العلاج الباهظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

كشف أشرف قاسم نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، تفاصيل الإصابة الكبيرة التي يعاني منها، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى تغيير مفاصل ركبتيه.

وقال قاسم في تصريحات خاصة لمصراوي: "منذ ثلاثة سنوات وأنا أعاني من مشكلة على مستوى الركبتين، خضعت للعلاج الطبيعي فترة لابتعد عن خطوة اجراء العملية، ولكن الآن الوضع أصبح أكثر تأزما، ولابد من إجراء عملية لتغيير مفاصل الركبتين".

وأضاف: "كما أعاني من خشونة من الدرجة الرابعة، الركبتين أصبحوا خاليين من أي أربطة وغضاريف، ولكن سوف أجد صعوبة في إجراء عملية جراحية بسبب حدوث التهاب مزمن في الاعصاب الطرفية، مما تسبب في عدم قدرتي على التحكم في القدمين والاطراف، وهذا من الممكن أن يعود لسبب أنني لم اخضع للعلاج بشكل سليم".

وتابع قاسم: "أخضع لجرعات شهرية الآن، أقيم في المستشفى لمدة أسبوع من كل شهر، وأخضع خلال هذا الاسبوع لعدد معين من الجرعات، وبالفعل منذ ثلاثة أشهر وأنا ملتزم بتلك الجرعات، ومن المفترض أن أظل على هذا الوضع لمدة 18 شهر، ونتيجة الجرعات تظهر بعد الشهر العاشر، هناك اجسام مضادة تهاجم الاعصاب والجرعات عبارة عن اجسام مضادة تهاجم تلك الاجسام مضادة".

وعن تكلفة العلاج: "باهظة للغاية، الجرعات مكلفة جدا".

وبسؤاله عن طبيعة حركته الآن: لا أسير بشكل جيد، فقط بالعكاز، والإصابة ليست قديمة منذ لعبي كرة القدم، اعتزلت بشكل سليم، من الممكن أن عضلاتي ومواظبتي على الرياضة وقت ماكنت لاعبا كانت الحامي لي، "عضلاتي كانت شيلاني".

واختتم قاسم: "الآن بعد الاعتزال وكبر السن وقلة ممارسة الرياضة ظهرت تلك المشاكل".