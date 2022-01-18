مصدر يكشف لمصراوي.. سبب انفعال روقا خلال مباراة فاركو بكأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

كشف مصدر مقرب من محمد أشرف "روقا" لاعب نادي الزمالك، سبب انفعال لاعب القلعة البيضاء خلال مباراة فاركو بكأس الرابطة.

وتعرض الزمالك للهزيمة أمام فاركو، بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لمصراوي: "اللاعب منذ مباراتين يتم سبه بوالده ووالدته من قلة لا يعلم من هم، يتواجدوا في المدرجات بشكل منفرد".

وأتم: "هذه ليست الواقعة الاولى بل تعرض أيضا لها المباراة السابقة، اللاعب انفعل وقت خروجه وأشار لهم بالصمت".