الامارات | مدرب منتخب مصر يسخر من الاتحاد الإفريقي.. وينصح بـ«توظيف خبراء»

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر يسخر من الاتحاد الإفريقي.. وينصح بـ«توظيف خبراء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصح مدرب منتخب مصر البرتغالي كارلوس كيروش وسائل الإعلام الثلاثاء بـ«توظيف خبراء» لتعلم كيفية قراءة طريقة لعب «الفراعنة»، ومنتقداً الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عشية مواجهة السودان ضمن الجولة الثالثة الأخيرة لمنافسات المجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وقال كيروش خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الكاميرونية ياوندي إنه مع تفشي فيروس كورونا «تغير العالم، تغير المجتمع، وتغيرت كرة القدم. الشيء الوحيد الذي لم يتغير هو النقد الموجه إلينا (كمدربين). لكننا لسنا سحرة. نحن نبذل قصارى جهدنا. ينتقدوننا في التلفزيون وفي وسائل الإعلام. هذا جزء من العرض ونحن مستعدون له».

وأضاف رداً على سؤال أحد الصحافيين «عندما يوزع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أوراق تشكيلات المباريات حيث بدا أننا نلعب 5-5-0 (في مواجهة نيجيريا)، فإنني سأضع ذلك في كتاب أكتبه حالياً عن نكات كرة القدم».

وتابع «ليس كاف هو من يدفع راتبي، بل الاتحاد المصري. لا يمكنني فعل شيء من أجلكم (لشرح خطة اللعبة) بعد المباراة، سأكون سعيداً بالمساعدة».

وأردف البرتغالي الذي سيخوض مواجهة حاسمة أمام «صقور الجديان» للتأهل إلى الدور ثمن النهائي الأربعاء «من قبل، كنا نعلم أن هناك محترفين في الصحافة، يعرفون قراءة المباريات عندما يكتبون عنها، والآن علينا أن نشرح نظام اللعبة لكاف!».

وقال إن «مشكلتي هي أنه إذا قدمت تشكيلتي قبل ساعة ونصف من المباراة، لا أعرف بيد من ستنتهي هذه الورقة، ربما في يد الخصم».

وأضاف «أنصحكم بتوظيف خبراء لقراءة اللعبة وستفهمون النظام الذي نلعب به. نحن نحترم الآراء المتواضعة، هذا رأيي. كرة القدم هي لعبة آراء وأخطاء».

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