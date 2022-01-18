الامارات | اتحاد الكرة يعتمد ملاعب مباريات نصف نهائي كأس رئيس الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتمد ملاعب مباريات نصف نهائي كأس رئيس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة المقررة يومي 14 و22 فبراير المقبل.



وسيستضيف الوصل على ملعبه في زعبيل الشارقة يوم 14 في لقاء الذهاب وفي ذات اليوم يستضيف الوحدة في استاد آل نهيان نظيره بني ياس، فيما يستضيف بني ياس في ملعب الشامخة نظيره الوحدة يوم 22 فبراير في لقاء الإياب وفي ذات اليوم يستضيف الشارقة فريق الوحدة في مباراة الإياب.

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