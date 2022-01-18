شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يتابع إصابة الونش وفتوح مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أجرى محمد أسامة طبيب الزمالك اتصالات مع الثنائي محمود الونش واحمد فتوح لاعبا الزمالك المنضمان لمعسكر المنتخب الوطني في الكاميرون للمشاركة في بطولة أمم افريقيا الحالية، وذلك بعد تعرض الثنائي للإصابة في مباراتي نيجيريا وغينيا بيساو ضمن منافسات البطولة.

ويحرص محمد أسامة علي الاطمئنان علي الثنائي يوميا ومتابعة حالتهما الطبية لحين عودتهما للمشاركة في التدريبات مرة أخرى ، في ظل الاهتمام المكثف بالحالة الطبية للثنائي من جانب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

من ناحية أخرى أرسلت إدارة نادي الزمالك خطابا رسميا الي المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق عبر البريد الالكتروني الرسمي الخاص باللاعب والموثق في عقده، أبلغته خلاله بايداع مستحقاته في حسابه الخاص.

وقامت إدارة الزمالك باتباع الإجراءات القانونية بإبلاغ اللاعب بايداع مستحقاته رسميا، كما تم ارسال ما يفيد إيداع الـ 12 مليون جنيه وهي قيمة مستحقاته المتأخرة، وذلك تحسبا لتأخر الإجراءات البنكية لحين قدرة اللاعب علي استلام المستحقات، وليكون الخطاب الرسمي دليل الزمالك علي إيداع المستحقات في موعدها في حالة لجوء اللاعب لإجراءات ضد نادي الزمالك في المستقبل.

وقامت إدارة نادي الزمالك بايداع 12 مليون جنيه صباح الإثنين، في الحساب البنكي للاعب المغربي الدولي أشرف بن شرقي، نجم الفريق الأول لكرة بالقلعة البيضاء، قيمة مستحقاته المتأخرة طيلة الفترة الفترة الماضية.

ونجحت إدارة نادي الزمالك، في حل أزمة مستحقات أشرف بن شرقي في اليوم الأخير من المهلة القانونية الخاصة بالسداد، قبل فسخ التعاقد ليحافظ بذلك على أحد نجوم الفريق الأول.

ويتواجد أشرف بن شرقي مع منتخب المغرب المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في المغرب والتي تستمر حتى السادس من فبراير المقبل، فيما وعدت إدارة نادي الزمالك لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بصرف جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة خلال شهر يناير الجاري، وذلك بعد انتعاش خزينة النادي بفلوس بيع مصطفى فتحي للتعاون السعودي والمقدر بمليون دولار.