شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الديبة أول حكم مصري يدير نهائي أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أول حكم مصري يدير مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، هو محمد دياب العطار الشهير بـ«ديبة»، والذي أدار نهائي نسخة 1968 بإثيوبيا بين منتخبي كونغو كينشاسا وغانا والذي حسمه الكونغوليون لمصلحتهم. وكان الديبة هو أول هداف لكأس أمم أفريقيا في نسخة 1957 وأول من نجح في تسجيل سوبر هاتريك عبر تاريخ المسابقة برباعية في شباك إثيوبيا في نهائي النسخة الأولى.

وبعد غياب طويل يظهر حكم مصري في المباراة النهائية لأمم أفريقيا وهو جمال الغندور الذي أدار نهائي نسخة 2002 بمالي بين السنغال والكاميرون والذي تُوج على إثره المنتخب الكاميروني باللقب عبر ركلات الترجيح.