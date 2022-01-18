الامارات | الدور الثاني من دوري أدنوك للمحترفين ينطلق 4 فبراير.. والختام 27 مايو

شكرا لقرائتكم خبر عن الدور الثاني من دوري أدنوك للمحترفين ينطلق 4 فبراير.. والختام 27 مايو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن مواعيد مباريات الدور الثاني، من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين من الجولة 14 إلى الجولة 19، وذلك بعد التنسيق مع جميع الجهات المعنية من اتحاد كرة القدم، والقنوات المالكة للحقوق والإنتاج التلفزيوني، وبما يراعي استحقاقات منتخبنا الوطني في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، ومشاركات أنديتنا الخارجية.

وقررت الرابطة انطلاق الدور الثاني بالجولة 14، أيام 4 و5 و6 فبراير المقبل، على أن تقام مباراة الظفرة والجزيرة في 15 فبراير؛ نظرًا لارتباط الجزيرة ببطولة كأس العالم للأندية، تليها الجولة 15 يومي 10 و11 فبراير، فيما ستقام مباراة الجزيرة واتحاد كلباء في 15 مارس.

ويتواصل الدور الثاني بالجولة 16، يومي 18 و19 فبراير، على أن تقام الجولة 17 يومي 25 و26 فبراير.

وتقام الجولة 18 يومي 4 و5 مارس 2022، ثم الجولة 19 يومي 11 و 12 مارس، وتقام الجولة 20 أيام 3-4-5 أبريل 2022، يعقبها توقف لمراعاة مشاركة أنديتنا في مسابقة دوري أبطال آسيا.

وتستأنف مباريات دوري أدنوك للمحترفين بإقامة الجولة 21 يومي 22 و23 أبريل، ثم الجولة 22 يومي 7 و8 مايو، تليها الجولة 23 يومي 13 و14 مايو، ثم تقام الجولة 24 في 18 مايو، والجولة 25 في 22 مايو، ويختتم دوري أدنوك للمحترفين بإقامة الجولة 26 والأخيرة في 27 مايو.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مواعيد مباريات الجولات من 20 إلى 26 بعد تحديد موقف الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا.

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