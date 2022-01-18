شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تغير فى منتخب السودان بعد خماسية الفراعنة فى كأس العرب ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجدد اللقاء بين منتخبى مصر والسودان غد الأربعاء، حيث يتقابل الفريقان فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول ببطولة أمم افريقيا 2021، بعد أقل من شهر على مواجهتهما فى بطولة كأس العرب التى أقيمت فى قطر ديسمبر الماضى وانتهت بفوز مصر بخماسية نظيفة.

وقرر الاتحاد السودانى، إقالة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الفرنسي هوبير فيلود وطاقمه المعاون، وتعيين جهاز فني وطني جديد لقيادة الفريق فى أمم افريقيا وضم الجهاز الفني الوطني الجديد لمنتخب السودان، كل من برهان تية مديرا فنيا ومبارك سليمان ومحسن سيد وإبراهومة.

وتلقى منتخب السودان 3 خسائر من منتخبات الجزائر ومصر ولبنان واهتزت شباكه بعشرة أهداف نصفهم امام الفراعنة ما أدى الى حالة من الغضب الشديد داخل الشارع الرياضي هناك أدى الى الإطاحة بالمدرب الفرنسي.

كما انضم لقائمة منتخب السودان فى قائمته لأمم افريقيا الثنائى صلاح نمر وياسين حامد اللذين غابا عن صقور الجديان فى كأس العرب، لتضم القائمة كل من :

حراسة المرمى: علي عبد الله أبو عشرين (الهلال) إسحق آدم (الهلال) محمد المصطفى (المريخ).

الدفاع: مؤيد عابدين (الأمل عطبرة) محمد أمين (موتالا السويدي) الصادق حسن (الشرطة) أمجد إسماعيل (أهلي شندي) مصطفى عبد القادر كرشوم (المريخ) مازن محمدين (توتي) صلاح نمر (المريخ) عوض زايد (أهلي خرطوم).

خط الوسط: جمعة عباس (الهلال) محمد الرشيد (المريخ) كابتن بشير (الأمل عطبرة) مصطفى الفادني (الهلال) محمد المنذر (هلال الأبيض) محمد حسون (حي الوادي) محمد كسرى (حي العرب) والي الدين خضر (الهلال) ضياء محجوب (المريخ) الشيخ محمد (الخرطوم) شريف عمر (هلال الفاشر) عبد الرازق عمر يعقوب (الهلال) سليمان زكريا (حي العرب).

الهجوم: محمد عبد الرحمن (الهلال) مصعب أحمد (هلال الأبيض) ياسين حامد (نيرجهازا سبارتاكوس المجري) الجزولي نوح (المريخ).