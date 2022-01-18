فاركو يهزم الزمالك 2/0 ويحصد أول ثلاث نقاط في كأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - نجح فريق فاركو بقيادة مجدي عبد العاطي، في انتزاع ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على نادي الزمالك بنتيجة 2/0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وأحرز هدفي فاركو كل من، عبد الله بكري في الدقيقة الثالثة، ثم أحمد عبد العزيز مودي في الدقيقة 85.

بهذا الفوز يحصد فريق فاركو أول ثلاث نقاط في كأس الرابطة، ويحقق أول فوز له على الزمالك في تاريخ مواجهات الفريقين.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي - عبدالله جمعة، خط الوسط: محمد أشرف”روقا” – يوسف إبراهيم”أوباما” – إسلام جابر - محمد أوناجم- رزاق سيسيه، خط الهجوم: يوسف أسامة.

بينما بدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"، خط الدفاع: رامى صبرى _ عبد الله بكرى _ أحمد عبد العزيز " مودى"، خط الوسط : أحمد الصغيرى _ عزمى غومه _ محمود حمادة _ سوكارى، خط الهجوم : رزقي حمرون _ وليد على _ عمرو جمال.

الشوط الأول:

بدأ نادي فاركو اللقاء بضغط هجومي، وفي أول 20 ثانية، وتألق محمد عواد حارس عرين الزمالك في صد تسديدتين خطيرتين من لاعبي فاركو ليحافظ على نظافة شباكه.

في الدقيقة الثالثة نجح عبد الله بكري لاعب فاركو في ترجمة الضغط الهجومي لفريقه، ليسجل هدفاً مميزاً برأسية، عقب استغلاله لعرضية متقنة من وليد علي، ويعن عن تقدم فاركو بهدف نظيف.

واصل نادي الزمالك محاولاته بعد استقبال الهدف، من أجل تسجيل التعادل عن طريق استغلال انطلاقات رزاق سيسية ومهارة محمد أوناجم إلا أن محاولات الفريق الأبيض واجهت استبسال دفاعي من لاعبي فاركو.

وتألق محمد عواد حارس مرمى الزمالك من جديد، في إبعاد تسديدة قوية من وليد علي لاعب فاركو، لينقذ عواد مرماه من الهدف الثاني، وذلك في الدقيقة 18 لتتحول الكرة إلى ركنية.

في الدقيقة 19، أشهر حكم القاء محمد الحنفي، الكارت الأصفر لعبد الله جمعة لاعب الزمالك بعد تدخل قوي على لاعب فاركو، واحتسب الحكم ركلة حرة لفاركو على حدود منطقة جزاء الزمالك سددها رزقي حمرون لاعب فاركو خارج الملعب.

وأشهر الحكم الكارت الأصفر مجدداً لعبد الله بكري صاحب هدف اللقاء، وذلك بعد تدخله مع أسامة نبيه مهاجم الزمالك ليمنع هجمة مرتدة في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 26 نجح عزمي جوما لاعب فاركو في إحراز هدف ثاني لفريقه بعد تسديدة مميزة، قبل أن يتدخل الفار ويلغي الهدف بداعي التسلل في الدقيقة 29.

تألق حارس مرمى فاركو في التصدي لتسديدة أسامة نبيه مهاجم الزمالك في الدقيقة 30 بعدما انفرد لاعب الفريق الأبيض بمرمى فاركو، ليحرمه من تعديل النتيجة.

وفي الدقيقة 31 عاد محمد الحنفي حكم المباراة إلى الفار لمراجعة إحدى الكرات المشتركة بين يوسف أوباما ومحمد سعيد حارس مرمى فاركو في منطقة الجزاء، إلا أن الحنفي رأى أن الكرة لا ترتقي إلى ركلة جزاء ليستأنف اللعب.

عاند الحظ رزاق سيسية لاعب نادي الزمالك بعد سدد كرة مميزة في الدقيقة 39 مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى فاركو.

واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة النهاية في الدقيقة 49 معلناً نهاية الشوط الأول بتقدم فاركو بهدف نظيف.

الشوط الثاني:

بدأ الزمالك الشوط الثاني بضغط هجومي على فاركو في محاولة لإدراك هدف التعادل بعد تأخره في الشوط الأول بهدف نظيف، إلا أن الهجمات البيضاء واجهت دفاعاً قوياً من لاعبي فاركو.

ودفع مجدي عبد العاطي المدير الفني لفاركو، في الدقيقة 62، بأحمد شريف بدلاً من عمرو جمال وذلك لتنشيط الناحية الهجومية لفريقه.

وفي الدقيقة 65 دفع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، بسيف فاروق جعفر بدلاً من المغربي محمد أوناجم، لزيادة الفاعلية الهجومية لفريقه.

وأشهر محمد الحنفي حكم المباراة الكارت الأصفر لإسلام جابر لاعب الزمالك في الدقيقة 68، بعد تعطيله لهجمة مرتدة لفاركو عقب تدخله على رزقي حمرون.

ودفع عبد العاطي بتغيرين دفعة واحدة في الدقيقة 71 بنزول محمود جهاد وعلي بهيج وخروج رزقي حمرون ووليد علي، لتدعيم دفاعات فريقه، كما أجرى كارتيرون تبديلين أيضاً بخروج يوسف أسامة نبيه وحسام عبد المجيد ونزول أحمد زكي وحسام أشرف.

وأجرى كارتيرون تبديلين جديدين للزمالك بنزول سيد عبد الله وحمدي علاء وخروج محمد أشرف روقا وإسلام جابر، وذلك في الدقيقة 80 من عمر المباراة، كما دفع عبد العاطي بتبديلين أيضاً بخروج عزمي جومة و سوكارى ونزول جابر كامل وأحمد البحراوي

وفي الدقيقة 82 احتسب محمد الحنفي ركلة جزاء لصالح فاركو بعد كرة مشتركة مع أحمد زكي لاعب الزمالك، أهدرها أحمد شريف في الدقيقة 83 وتصدى لها محمد عواد ببراعة، قبل أن يقرر الفار إعادة الركلة من جديد.

وفي الدقيقة 85 نجح أحمد عبد العزيز مودي في إحراز ركلة الجزاء ليضيف الهدف الثاني لفريقه في شباك الزمالك ويعلن تقدم فاركو 2/0.

واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة النهاية في الدقيقة 95 معلناً نهاية اللقاء بفوز فاركو بهدفين نظيفين.