شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية فيوتشر فى بيراميدز على المائدة الفنية للشعبانى قبل موقعة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة معين الشعباني، على مراجعة أخر مباراتين لبيراميدز في كأس رابطة الأندية المصرية، والتي جمعته بالاتحاد السكندري ثم فيوتشر، حيث خسر بيراميدز المباراتين بنفس النتيجة 2/1، لتحديد نقاط القوة والضعف لدى بيراميدز، قبل مباراة الخميس التي تجمع الفريقين بالجولة الثالثة.

واستأنف فريق المصري تدريباته بعد أقل من 24 ساعة على نهاية مباراته أمام الاتحاد السكندري بالجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الرابطة، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، وذلك استعدادا لمواجهة نظيره بيراميدز في الجولة المقبلة.

وأدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء الاثنين على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب مرانه الأساسي، استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة من البطولة والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز والمقرر إقامتها في الثانية والنصف عصر الخميس المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

وقبل بدء المران حرص معين الشعباني، المدير الفني للفريق، على الاجتماع بلاعبيه، مؤكدًا لهم ضرورة غلق صفحة مباراة الاتحاد الأخيرة والتركيز في المباراة المقبلة أمام بيراميدز، مشددًا على ضرورة التعامل بجدية مع كافة مباريات البطولة، والتي تعد خير إعداد لمباريات دور المجموعات من الكونفدرالية.

وجاء المران خفيفًا لمجموعة اللاعبين الذين خاضوا مباراة الأمس كاملة، حيث أدوا مرانًا خفيفًا خضعوا بعده لجلسات التأهيل والاستشفاء، فيما خاض باقي اللاعبين مرانًا قويًّا اشتمل على عدد من الوحدات البدنية والفنية.