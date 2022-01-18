شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو و NBA .. كواليس ما دار فى التحقيق مع لاعبى السلة بعد احداث القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع الثنائى عمر عزب لاعب فريق كرة السلة بالنادى الأهلى ، و أحمد ياسر لاعب فريق كرة سلة الزمالك الى التحقيق فى اتحاد كرة السلة، على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة الأمس التى جمعت الفريقين فى بطولة الدورى و التى انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 86\85 .

وتم استدعاء عمر عزب للتحقيق بعد أن ثبت فى تقرير الحكام أن اللاعب قام بحركة و إشارة باليد ، لم تلتقطها الكاميرات ، بينما حضر احمد ياسر بسبب ما فعله من حركة الذبح امام الكاميرات ، وحضر التحقيق اللاعبان ، و طارق الغنام مدير ادارى الاهلى ، و ياسر عبد الوهاب مدرب فريق السلة .

علم الخليج 365 كواليس ما دار فى التحقيق اليوم حيث أنكر اللاعبان الخروج عن النص ، و نفى أحمد ياسر لاعب الزمالك تلفظه بأى كلمات خارجة وكذلك أنكر عمر عزب قيامه بأى حركات أو إشارات خارجة

قال أحمد ياسر فى التحقيقات أن الحركة التى قام بها ، متعارف عليها فى دورى الـ NBA وليست مخالفة أو خطأ يحتسب عليه ، أو تستحق العقاب ، فى المقابل قال طارق الغنام مدير ادارى الأهلى ، أن فيديوهات المباراة لم تلتقط أى حركات للاعب الأحمر ، وليس هناك ما يثبت ذلك .

وتعقد لجنة المسابقات بعد قليل اجتماعا لاتخاذ القرار النهائى من عقوبات سيتم توقيعها ، وكشف مصدر باتحاد اللعبة أن العقوبات سيتم توقيعها على الجانبان وليس طرف دون الأخر ، خاصة وأن واقعة الزمالك تمت مشاهدتها ومثبتة فى الكاميرات ، بينما حركة لاعب الأهلى تم تسجيلها فى تقرير حكم اللقاء .