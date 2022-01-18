شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتقدم على الزمالك بهدف نظيف فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من عمر مباراة فاركو والزمالك، والتي تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، بتقدم فاركو على الفريق الأبيض بهدف نظيف سجله عبد الله بكري في الدقيقة الثالثة، كما ألغى الفار هدفاً أخر لمصلحة فاركو أيضاً بداعي التسلل أحرزه عزمي جوما في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة، خط الوسط: محمد أشرف”روقا” – يوسف إبراهيم”أوباما” – إسلام جابر - محمد أوناجم- رزاق سيسيه، خط الهجوم: يوسف أسامة.

بينما بدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"، خط الدفاع: رامى صبرى _ عبد الله بكرى _ أحمد عبد العزيز " مودى"، خط الوسط : أحمد الصغيرى _ عزمى غومه _ محمود حمادة _ سوكارى، خط الهجوم : رزقي حمرون _ وليد على _ عمرو جمال.

بدأ نادي فاركو اللقاء بضغط هجومي، وفي أول 20 ثانية، وتألق محمد عواد حارس عرين الزمالك في صد تسديدتين خطيرتين من لاعبي فاركو ليحافظ على نظافة شباكه.

في الدقيقة الثالثة نجح عبد الله بكري لاعب فاركو في ترجمة الضغط الهجومي لفريقه، ليسجل هدفاً مميزاً برأسية، عقب استغلاله لعرضية متقنة من وليد علي، ويعن عن تقدم فاركو بهدف نظيف.

واصل نادي الزمالك محاولاته بعد استقبال الهدف، من أجل تسجيل التعادل عن طريق استغلال انطلاقات رزاق سيسية ومهارة محمد أوناجم إلا أن محاولات الفريق الأبيض واجهت استبسال دفاعي من لاعبي فاركو.

وتألق محمد عواد حارس مرمى الزمالك من جديد، في إبعاد تسديدة قوية من وليد علي لاعب فاركو، لينقذ عواد مرماه من الهدف الثاني، وذلك في الدقيقة 18 لتتحول الكرة إلى ركنية.

في الدقيقة 19، أشهر حكم القاء محمد الحنفي، الكارت الأصفر لعبد الله جمعة لاعب الزمالك بعد تدخل قوي على لاعب فاركو، واحتسب الحكم ركلة حرة لفاركو على حدود منطقة جزاء الزمالك سددها رزقي حمرون لاعب فاركو خارج الملعب.

وأشهر الحكم الكارت الأصفر مجدداً لعبد الله بكري صاحب هدف اللقاء، وذلك بعد تدخله مع أسامة نبيه مهاجم الزمالك ليمنع هجمة مرتدة في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 26 نجح عزمي جوما لاعب فاركو في إحراز هدف ثاني لفريقه بعد تسديدة مميزة، قبل أن يتدخل الفار ويلغي الهدف بداعي التسلل في الدقيقة 29.

تألق حارس مرمى فاركو في التصدي لتسديدة أسامة نبيه مهاجم الزمالك في الدقيقة 30 بعدما انفرد لاعب الفريق الأبيض بمرمى فاركو، ليحرمه من تعديل النتيجة.

وفي الدقيقة 31 عاد محمد الحنفي حكم المباراة إلى الفار لمراجعة إحدى الكرات المشتركة بين يوسف أوباما ومحمد سعيد حارس مرمى فاركو في منطقة الجزاء، إلا أن الحنفي رأى أن الكرة لا ترتقي إلى ركلة جزاء ليستأنف اللعب.

عاند الحظ رزاق سيسية لاعب نادي الزمالك بعد سدد كرة مميزة في الدقيقة 39 مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى فاركو.

واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة النهاية في الدقيقة 49 معلناً نهاية الشوط الأول بتقدم فاركو بهدف نظيف.