شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش: جاهزون لحسم الصعود أمام السودان.. والأداء يتحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن استعدادات الفراعنة لمواجهة السودان، غدا الأربعاء، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية.

وأكد كيروش، انه يحترم كل المنتخبات المشاركة في البطولة الإفريقية، والفراعنة جاهزون لتقديم مباراة كبيرة أمام السودان، والتأهل إلى الدور المقبل. وأضاف كيروش : "نسعى دائما لتجهيز التشكيل لأي مباراة في ظل وجود بعض الغيابات والإصابات ، وسعداء بعدم وجود حالات كورونا" .

وأبدى كيروش رضاه عن المستوى الذي ظهر عليه اللاعبون في مباراة غينيا بيساو، التي انتهت بالفوز بهدف نظيف، قائلا: "سعيد بالأداء الذى قدمه اللاعبون في المباراة الماضية وأعد بتحسن الأداء في المباريات المقبلة ".