شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات تمديد تعاقد موسيمانى مع الأهلى بعد الخلاف المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النادى الأهلى فى اتخاذ خطوات فعلية لتمديد تعاقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر، والذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، ولا تمانع الإدارة فى بقائه لأطول فترة ممكنة وهو ما نلقى عليه الضوء فى التقرير التالى..

س: هل تتمسك إدارة الأهلى بتمديد تعاقد موسيمانى ؟

ج: تتمسك إدارة الأهلى ببقاء موسيمانى على رأس القيادة الفنية للأهلى فى الموسم المقبل، لاسيما بعد النجاحات التى حققها على مدار الفترة التى تولى خلالها تدريب الفريق الأحمر وتحقيق لقب دورى أبطال إفريقيا مرتين وكأس السوبر الأفريقي ولقب كأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية، بخلاف المستويات القوية التي ظهر عليها الأهلي منذ بداية الموسم الحالي.

س: ماذا دار فى المفاوضات الأخيرة بين موسيمانى والأهلى ؟

ج: يرغب الأهلى فى حسم ملف تجديد عقد موسيمانى بهدف تحقيق حالة من الاستقرار والهدوء فى فريق الكرة، لكن المفاوضات الأخيرة شهدت خلافاً بين المدير الفنى والنادى تسبب فى تأجيل التجديد بشكل رسمى، ويخشى الأهلى من استمرار هذا الخلاف بشكل يكون سبباً فى رحيل المدير الفني مع نهاية عقده فى يونيو المقبل.

س: ما سبب الخلاف المالى بين الأهلى وموسيمانى ؟

ج: شهدت الفترة الماضية خلافا بين الأهلى وموسيمانى بشأن بنود تجديد العقد، حيث طلب المدير الفنى راتبا ماليا أكبر من إمكانيات الأهلى المالية، ويرى موسيمانى أنه يستحق زيادة راتبه الشهرى بقيمة 50 ألف دولار عن راتبه الحالى (120 ألف دولار)، وهو ما يراه الأهلى مبالغا فيه، وتسبب الخلاف المالي بين الأهلي وموسيماني فى تأجيل تجديد عقد المدير الفنى حتى الآن.

س: متى يحسم الأهلى ملف تمديد تعاقد موسيمانى ؟

ج: من المقرر أن يعقد مسئولو الأهلى جلسة خاصة مع مويرا زوجة ووكيل أعمال بيتسو موسيماني قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية لمناقشة ملف تجديد عقد المدير الفني.

س: هل تلقى موسيمانى عروضا للرحيل عن الأهلى ؟

ج: ارتبط اسم المدير الفني للأهلي الفترة الماضية بعروض خليجية وأفريقية، لكن المدير الفني للأهلي مازال يرغب فى التجديد للأهلي حال الموافقة على طلباته المالية.