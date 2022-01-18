شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يحقق مع لاعبى الأهلى والزمالك فى أحداث القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة ، تحقيقا مع الثنائى أحمد ياسر لاعب فريق سلة الزمالك، وعمر عزب لاعب فريق سلة الأهلى ، على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة القمة التى جمعت الفريقين أمس فى الجولة الحادية عشر من بطولة دورى السوبر.

ومن المقرر أن تصدر لجنة المسابقات قرارها من عقوبات سيتم توقيعها على الثنائى بعد دراسة أقوال اللاعبان ، بالاضافة إلى الاستناد الى تقرير حكم المباراة ، والذى جاء فيها ما قام به اللاعبان ، من حركات و إشارات ضد الأخر.

كانت مباراة القمة قد شهدت احتفال لاعبى الزمالك بالفوز قبل نهاية اللقاء بثانية واحدة، إلا أن أحمد مهيب لاعب سلة الأهلى قام بتصويب ثلاثية ، أنهت المباراة لصالح الأحمر ، لينتهى اللقاء 86\85 للأهلى.

ومن المنتظر توقيع عقوبات على لاعبى فريقى الأهلى والزمالك بعد الحركات التى قام بها بعض لاعبى الفريقين، وقام مراقب المباراة بتسجيلها فى تقريره.