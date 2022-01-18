شكرا لقرائتكم خبر عن الفار يلغى الهدف الثانى لفاركو فى مرمى الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى الفار الهدف الثانى لفريق فاركو فى مرمى الزمالك فى الدقيقة 25 من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس الرابطة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغنى – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي - عبدالله جمعة

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – إسلام جابر - محمد أوناجم - رزاق سيسيه

خط الهجوم: يوسف أسامة

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

السيد عطية - محمد حمدي – أحمد زكي - محمد حسام "بيسو" - حمدي علاء - سيف جعفر – ماجد هاني – سيد محمد عبدالله - حسام أشرف

فيما يبدأ فريق فاركو المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع: رامى صبرى _ عبد الله بكرى _ أحمد عبد العزيز " مودى".

خط الوسط : أحمد الصغيرى _ عزمى غومه _ محمود حمادة _ سوكارى.

خط الهجوم : رزقي حمرون _ وليد على _ عمرو جمال.

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمود السيد _ أحمد عوض _ جابر كامل _ أحمد البحراوي _محمود عماد _ محمود جهاد _ إسلام جمال _ أحمد شريف _ علي بهيج.

ويلتقي الزمالك مع فاركو في الثانية والنصف عصرًا باستاد الإسكندرية في ثاني مبارياته بالمجموعة الثالثة لكأس الرابطة.

وكانت القرعة أسفرت عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثالثة بجانب فرق: "إنبي وفاركو وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة وطلائع الجيش".

وكان الزمالك قد تعادل سلبياً مع انبى فى مباراته الأولى بالبطولة فيما خسر فاركو من سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين فى نفس الجولة.

ويشارك فى البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثانى فى المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائى والنهائى فى الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدورى بسبب الأجندة الدولية، وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به فى بطولة الدورى الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية الزمالك فى المجموعة الثالثة والتى تضم لجواره كل من فاركو، إنبي، غزل المحلة، سيراميكا، طلائع الجيش

ووفقاً لرابطة الأندية سيحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري، والوصيف على مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه، فى حين يحصل كل فريق مشارك فى البطولة على 100 ألف جنيه.