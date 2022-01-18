فاركو يهزم الزمالك بثنائية في كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق فاركو فوزًا غاليا على الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.

وتقدم عبدالله بكري لفاركو في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف أحمد مودي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

وبتلك النتيجة، حقق فاركو أول 3 نقاط له بمشوار كأس الرابطة ليتساوى مع سيراميكا كليوباترا في صدارة المجموعة، بينما ظل الزمالك بنقطة واحدة في المركز الأخير.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

" محمد عواد، محمد عبدالشافي، محمدعبدالغني، حسام عبدالمجيد، عبدالله جمعة، محمد أشرف روقا، إسلام جابر، رزاق سيسيه، يوسف أوباما، محمد أوناجم، يوسف أسامة".

ولعب فاركو بتشكيل مكون من

"محمد سعيد "شيكا"- رامي صبري- عبد الله بكرى- أحمد عبد العزيز " مودي"- أحمد الصغيري- عزمي جومه- محمود حمادة- سوكاري- رزقي حمرون- وليد علي-عمرو جمال.

أحداث المباراة

وتقدم اللاعب عبدالله بكري بهدف مبكر لفريق فاركو في الدقيقة الثالثة، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها برأسه في شباك مرمى محمد عواد.

وأهدر محمد أوناجم فرصة لتسجيل هدف التعادل لفريق الزمالك في الدقيقة 10، إثر عرضية من الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاء لكن اللاعب المغربي فشل في ترجمتها لهدف.

وتصدى محمد عواد حارس الزمالك لتسديدية قوية من وليد علي لاعب فاركو في الدقيقة 18، لتخرج الكرة إلى ركنية.

وسجل اللاعب عزمي جومه الهدف الثاني لفاركو، مستغلا كرة عائدة من دفاع الزمالك ليسددها بقدمه اليسرى داخل شباك مرمى الزمالك، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو قرر الحكم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وواصل محمد عواد تألقه ليتصدى لتصويبة صاروخية من لاعب فاركو في الدقيقة 38، ليبعدها عن مرماه.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فاركو، بعد سقوط أحمد شريف داخل منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة 82، أعقبها بطاقة صفراء لأحمد زكي.

وتقدم أحمد شريف لتنفيذ ركلة الجزاء، لكن الحارس محمد عواد تصدى لها ببراعة وحرم فاركو من الهدف الثاني.

وقرر حكم المباراة إعادة تنفيذ ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو، بسبب تقدم عواد قبل تسديد الركلة، ليتقدم أحمد مودي لتنفيذ الركلة ويسجل الهدف الثاني بنجاح.