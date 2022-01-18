كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة فاركو في كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة فاركو، التي تقام اليوم، الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.

الزمالك كان قد تعادل في مباراة الجولة الأولى من المسابقة والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي مع إنبي، في مواجهة انتهت سلبية بعد إهدار ركلة جزاء من كل فريق خلال أحداثها.

أما فاركو فتلقى خسارة في مباراته الأولى بالكأس حديثة العهد عندما سقط أمام سيراميكا كليوباترا خلال مواجهة كانت أحداثها مثيرة، وانتهت بنتيجة أربعة أهداف لاثنين.

ويخوض الزمالك مبارياته في كأس الرابطة بعدد من لاعبي الفريق الأول المطعمين بمجموعة من الشباب، نظرًا للغيابات التي يعاني منها الفريق في ظل انضمام تسعة من لاعبيه للمشاركة في كأس أمم أفريقيا سواء مع مصر أو تونس وكذلك المغرب.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، محمد عبد الشافي، عبدالله جمعة.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، محمد أوناجم، رزاق سيسيه.

خط الهجوم: يوسف أسامة.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

السيد عطية - محمد حمدي – أحمد زكي - محمد حسام "بيسو" - حمدي علاء - سيف جعفر – ماجد هاني – سيد محمد عبدالله - حسام أشرف.