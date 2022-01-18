الامارات | الأهلي المصري يعلن تعافي نجمي الفريق من فيروس كورونا وعودة وليد سليمان

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يعلن تعافي نجمي الفريق من فيروس كورونا وعودة وليد سليمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الثلاثاء تعافي لويس ميكسيوني وبيرسي تاو ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، من فيروس كورونا.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي إن الفحوص أثبتت تعافي ميكسيوني وسيصل إلى القاهرة مساء اليوم قادما من بلاده وسيخضع لمسحة طبية جديدة فور وصوله للاطمئنان على حالته.

وأوضح أن الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب خط وسط الفريق انتظم في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وشدد على أن اللاعب أجرى مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية وخضع لبرنامج تدريبي منفرد خلال الساعات الـ 48 الماضية، ثم انتظم في التدريبات الجماعية للفريق اليوم.

وقال عبد الحفيظ إن وليد سليمان صانع ألعاب الفريق انتظم أيضا في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بنزلة برد وقد خضع لمسحة طبية جاءت نتائجها سلبية.

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