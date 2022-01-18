ثبوت إصابة علي معلول و6 لاعبين في منتخب تونس بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

أثبتت الفحوصات الطبية، التي خضع لها منتخب تونس، المُشارك في بطولة الأمم الإفريقية، إصابة علي معلول مدافع الأهلي المصري و6 لاعبين آخرين بفيروس كورونا.



وكشفت شبكة ”بي إن سبورتس“ إصابة 7 لاعبين داخل صفوف نسور قرطاج بفيروس كورونا خلال تواجدهم في الكاميرون.

وتعرض منتخب تونس الأول لكرة القدم إلى ضربة جديدة بعد تعرض 7 لاعبين في صفوفه للإصابة بفيروس كورونا، وهم علي معلول، وهبي الخزري، غيلان الشعلالي، أمين بن حميدة، محمد علي بن رمضان، أيمن دحمان، وعلى الجمل.

وسيتم استبعاد السباعي المصاب بشكل رسمي من مباراة نسور قرطاج أمام جامبيا، والمقرر إقامتها الخميس.

وأصيب 6 لاعبين داخل معسكر تونس بكورونا منذ أيام، وهم ديلان برون ويوهان توزجار وأسامة الحدادي ونعيم السليتي ومحمد دراجر وعصام الجبالي، مع توقعات بزيادة العدد خلال الأيام القليلة القادمة.

يذكر أن منتخب تونس خسر أول مباراة له ببطولة كأس أمم أفريقيا أمام مالي بهدف نظيف، قبل أن يفوز في المباراة الثانية أمام منتخب موريتانيا برباعية نظيفة.

وحقق منتخب تونس فوزه الأول في كأس أمم أفريقيا، بعد اكتساح موريتانيا 4-0، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على ملعب ”ليمبي“، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة السادسة في البطولة.

أنهى منتخب تونس الشوط الأول من اللقاء، متفوقاً 2-0، سجل حمزة المثلوثي بعد مرور 4 دقائق فقط على بداية المباراة، من تسديدة زاحفة قوية سكنت على يمين حارس موريتانيا، وهو أول أهدافه بقميص ”نسور قرطاج“.

وأضاف وهبي الخزري، ثاني أهداف المنتخب التونسي في الدقيقة الثامنة، ليصبح ثاني هدافي ”نسو ر قرطاج“ تاريخياً برصيد 23 هدفاً، متخطيا دو سانتوس برصيد 22 هدفاً، وخلف عصام جمعة برصيد 37 هدفاً.

وفي الشوط الثاني، نجح الخزري في إضافة الهدف الثالث بالدقيقة 64، بعد جملة رائعة، اختتمها الخزري بتسديدة على يسار حارس موريتانيا.

وأختتم سيف الدين الجزيري، رباعية ”نسور قرطاج“، في الدقيقة 66، بعد تلقيه تمريرة من وهبي الخزري، أنفرد بالمرمى، ووضع الكرة من فوق الحارس لحظة خروجه من مرماه.

ويمتلك منتخب تونس 3 نقاط ويحتل المركز الثالث بترتيب المجموعة السادسة خلف غامبيا ومالي، ولكل منهما 4 نقاط.