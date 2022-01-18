شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحدد احتياجات الأهلى فى ميركاتو الشتاء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش مسئولو النادى الأهلى إحتياجات فريق الكرة خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى، حيث تحدث المسئولين مع بيتسو موسيمانى المدير للفريق حول هذه الأحتياجات.

ويرى المدير الفني للأهلي أن الفريق لا يحتاج إلى صفقات كثيرة وأن كانت الظروف الأخيرة التى تعرض لها بعد إصابة أكثر من لاعب أساسي قد جعلت الجهاز الفني يُعيد التفكير في تدعيم بعض المراكز.

وذهب موسيماني إلى أن إصابة أكرم توفيق بقطع فى الرباط الصليبي وبدر بانون بتداعيات فيروس كورونا تزيد من حاجة الأهلى لتدعيم المركزين تحديداً خاصة وأن إصابة أكرم تحديداً ستطول كثيراً ويحتاج اللاعب ثمانية أشهر للعودة للملاعب أما بانون فيحتاج إلى ستة أسابيع للعودة.

من ناحية أخرى، يترقب الجهاز الطبى للنادى الأهلى بقيادة أحمد أبو عبلة ظهور نتيجة مسحة كورونا التى خضع لها التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق مع منتخب بلاده المشارك فى كأس الأمم الأفريقية، لاسيما بعد أن جاء تحليل الرابيد تيست الخاص باللاعب إيجابيا ليتم عزله لحين التأكد من الإصابة.

وجاء الاختبار السريع لتقصّى فيروس كورونا، ليثبت إصابة كل من غيلان الشعلالي، وعلي معلول والحارس أيمن دحمان يكوفيد-19، وتم عزل الثلاثي المذكور عن بقية وفد المنتخب التونسى فى مدينة ليمبي الكاميرونية قبل مواجهة جامبيا الخميس القادم لحساب الجولة الختامية من كأس أفريقيا للأمم.

وكان الاتحاد التونسى قد أعلن منذ أيام عن إصابة كل من: ديلان برون، محمد دراقر، عصام الجبالي، أسامة الحدادي، يوهان توزغار ونعيم السليتي بفيروس كورونا.