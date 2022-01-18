شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: أوباما ليس لاعباً دولياً وبن شرقى لن يجدد ويجب أن يبحث الزمالك عن بديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح أيمن يونس نجم الزمالك السابق، مجلس إدارة القلعة البيضاء بضرورة عدم إهدار الوقت والبحث عن بديل لأشرف بن شرقى لاعب الفريق، وقال يونس فى تصريحات عبر استوديو أون تايم سبورت: كلنا نماطل في حوار بن شرقى ومعنى أنه يماطل فى التجديد أنه ليس لديه رغبة، وهناك تجربة مشابهه مع فرجانى ساسى، معنى أنه لا يتحدث فى أرقام واضحة أنه لا يريد التجديد.

أضاف: في عرف أى شخص يفهم كرة قدم يجب أن يبحث الزمالك عن البديل من الآن، يجب أن نوفر الوقت.

واصل متحدثاً عن يوسف أوباما لاعب الفريق الأبيض: أوباما لاعب كرة متميز ويقدم أداء مؤثر مع الفريق، لكن درجة تركيزه داخل الملعب لم تصل إلى المستوى المطلوب، وعقله ليس في الملعب وهذا يؤثر عليه بشكل سلبي، وهذا الفارق بين اللاعب الدولى وغيره، وأوباما لديه الإمكانيات التي تؤهله ليكون لاعباً دولياً ولكنه يفتقد التركيز.

واختتم: أوباما بحاجة إلى دعم مستمر وبحاجة إلى وجود دعم من خارج الملعب من الجهاز الفنى خاصة أن لديه إمكانيات فنية كبيرة، أوباما يشعر بأنه من أبناء الزمالك وعندما يتعرض للهجوم من المشجعين يتأثر بذلك فى الملعب.

ويلتقى الزمالك مع فاركو فى الثانية والنصف عصرًا باستاد الإسكندرية في ثاني مبارياته بالمجموعة الثالثة لكأس الرابطة.

وكان الزمالك قد تعادل سلبياً مع انبى فى مباراته الأولى بالبطولة فيما خسر فاركو من سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين فى نفس الجولة.