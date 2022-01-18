شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لم نغلق باب التجديد لـ بن شرقي و "ما بنستخسرش حاجة في ولادنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء لم تغلق باب التفاوض مع أشرف بن شرقي لاعب الفريق، لتجديد تعاقده مع النادي.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات لاستوديو أون تايم سبورت: الزمالك حاول أكثر من مرة للتجديد لأشرف بن شرقي وهو من اللاعبين الملتزمة أخلاقياً، ونرغب في استمراره معنا وهناك لاعبون يجب أن يستمروا في النادي للحفاظ على الكيان، ولم نغلق ملف التجديد للاعب والمفاوضات مستمرة

أضاف: هناك الكثير من اللاعبين المهمين بالنادي، ولكن كل التركيز على تجديد بن شرقي، ونجحنا في التجديد لطارق حامد، وأمير مرتضى يعمل على هذه الملفات، والنادي "ما بيستخسرش حاجة" في أبنائه.

وأرسلت إدارة نادى الزمالك خطابا رسميا إلى المغربى أشرف بن شرقى لاعب وسط الفريق عبر البريد الإلكترونى الرسمى الخاص باللاعب والموثق فى عقده، أبلغته خلاله بإيداع مستحقاته فى حسابه الخاص.

وقامت إدارة الزمالك باتباع الإجراءات القانونية بإبلاغ اللاعب بإيداع مستحقاته رسميا، كما تم إرسال ما يفيد إيداع الـ12 مليون جنيه وهي قيمة مستحقاته المتأخرة، وذلك تحسبا لتأخر الإجراءات البنكية لحين قدرة اللاعب علي استلام المستحقات، وليكون الخطاب الرسمي دليل الزمالك على إيداع المستحقات في موعدها حال لجوء اللاعب لإجراءات ضد نادى الزمالك فى المستقبل.

وقامت إدارة نادى الزمالك بإيداع 12 مليون جنيه صباح أمس الاثنين، في الحساب البنكي للاعب المغربي الدولي أشرف بن شرقي، نجم الفريق الأول لكرة بالقلعة البيضاء، قيمة مستحقاته المتأخرة طيلة الفترة الفترة الماضية.