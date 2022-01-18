الزمالك يغلق الباب أمام أشرف بن شرقي لفسخ تعاقده ويدفع مستحقاته المتأخرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

أغلق نادي الزمالك المصري الباب أمام إمكانية فسخ تعاقد اللاعب المغربي أشرف بن شرقي مع النادي الأبيض، بعد سداد مستحقاته المتأخرة في اليوم الأخير من المهلة القانونية قبل فسخ التعاقد.



وكانت تقارير صحفية كشفت أن اللاعبَين المغربيين بصفوف نادي الزمالك، أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم أرسلا إنذارا رسميا لناديهما يشمل الاستفسار عن المستحقات المتأخرة لهما.

وأعلن نادي الزمالك في بيان رسمي إيداع 12 مليون جنيه صباح أمس الاثنين، في الحساب البنكي للاعب المغربي الدولي أشرف بن شرقي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء قيمة مستحقاته المتأخرة طيلة الفترة الماضية.

ونجحت إدارة نادي الزمالك في حل أزمة مستحقات أشرف بن شرقي في اليوم الأخير من المهلة القانونية الخاصة بالسداد، قبل فسخ التعاقد، ليحافظ بذلك على أحد نجوم الفريق الأول.

ويتواجد أشرف بن شرقي مع منتخب المغرب المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في الكاميرون والتي تستمر حتى السادس من فبراير المقبل.

وينتهي عقد بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولا يزال الزمالك يسعى لإقناع اللاعب بتمديد عقده.

ويتمسك بن شرقي بوضع شرط جزائي بفسخ تعاقده مع الزمالك مقابل مليون دولار على أن يتم تفعيل هذا البند بداية من أول موسم في العقد الجديد.