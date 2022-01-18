شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: لم نتوقع أن يكون هذا رد الجميل من مصطفى فتحى ومن حقنا أن نحزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حزنه الشديد من رد فعل مصطفى فتحى والذى انتقل مؤخراً من القلعة البيضاء إلى التعاون السعودى مقابل مليون دولار.

وقال إسماعيل يوسف فى تصريحات عبر استوديو أون تايم سبورت معلقاً على رحيل اللاعب: من حق الإدارة والجماهير أن تحزن من تصرف مصطفى فتحي بعدما وقفنا بجانبه سواء يإعارته من قبل للتعاون ثم معالجته فى ألمانيا، وكان رد الفعل الطبيعى أن يجدد تعاقده على الأقل ثم يخرج للإعارة.

أضاف: أمير مرتضى بذل مجهود كبير ليحصل على هذا الرقم في اللاعب خاصة وأن عقده كان ينتهي قريباً ولذلك أقدم له التحية.

وأكد مصطفى فتحي، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك والمنتقل حديثاً إلى نادي التعاون السعودي، أنه سيعود للقلعة البيضاء في الفترة القادمة، خاصة أنه ابن من أبناء النادي.

وأضاف فتحي، خلال الجلسة التي جمعته بالمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة، اليوم: "الزمالك بيتي .. وحتى بعد رحيلي إلى التعاون سيظل بيتي ومهما طالت الفترة سأعود للزمالك مرة أخرى".

وعقّب فتحي على قرار الزمالك بوضع بند في عقده مع التعاون السعودي يفيد بأنه في حالة عودته لمصر ستكون لنادي الزمالك، ومعلقا: "الأمر ليست له علاقة بأي عقود، عودتي ستكون لنادي الزمالك".

كان الزمالك قد وافق على انتقال مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي نظير مليون دولار، لينضم اللاعب إلى التعاون لمدة 3 سنوات.