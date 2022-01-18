شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة تنس طاولة بين مصطفى محمد ومرموش قبل التدريب الأخير لمواجهة السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد صبحي حارس مرمى المنتخب الوطني، صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، ظهر خلالها ثنائي الفراعنة، مصطفى محمد وعمر مرموش، يتحديان بعضهما في مباراة تنس طاولة وذلك قبل خوض المران الأخير استعداداً لمواجهة السودان غداً في ختام دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.



عمر مرموش



مصطفى محمد

واستقر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر على الدفع بمحمد عبد المنعم مدافع الفريق بديلا لمحمود الونش فى التشكيل الأساسى الذى سيخوض به الفراعنة مباراة الغد أمام السودان فى الجولة الثالثة والأخيرة فى الدور الأول ببطولة أمم افريقيا بالكاميرون.

وفضل كيروش الاعتماد على محمد عبد المنعم بجوار أحمد حجازى أمام السودان، حيث سبق لهما اللعب فى بطولة كأس العرب مؤخرا التى أقيمت فى قطر.

ويختتم منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادا لمواجهة السودان غدا فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، ويضع كيروش اليوم الرتوش الأخيرة على الخطة التى سيواجه بها صقور الجديان، حيث لا بديل عن الفوز اليوم للتاهل لدور الـ16.

وفاز المنتخب الوطنى على نظيره غينيا بيساو 1-0، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، سجل هدف اللقاء الوحيد، نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح فى الدقيقة 69، ليهدى "الفراعنة" أول انتصار فى البطولة.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثاني، بينما ظل منتخب غينيا بيساو فى المركز الثالث، برصيد نقطة واحدة، وسيلعب منتخب مصر فى الجولة الأخيرة ضد السودان الأربعاء المقبل، فيما يخوض منتخب غينيا بيساو مواجهة ضد نيجيريا.