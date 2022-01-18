شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يواجه بنى سويف وديا استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب مباراة ودية أمام فريق بنى سويف فى إطار استعداد الفريق لمواجهة الأهلى المقرر لها الجمعة المقبل.
ويواجه المقاولون العرب نظيره الأهلى فى الجولة الثالثة لكأس رابطة الأندية المحترفة، الجمعة المقبل.
وفضل الجهاز الفنى بقيادة محمد عودة خوض مباراة ودية فى اليوم التالى لمباراة الجونة التى أقيمت أمس وانتهت بفوز الجونة بهدف.
ويسعى محمد عودة إلى تجربة عدد من اللاعبين الناشئين بعد تصعيد مجموعة من قطاع الناشئين والوقوف على مستوى كافة اللاعبين اللذين لم يشاركوا في مباراتي البنك الأهلى والجونة فى انتظار عودة بعض المصابين خاصة أن الجهاز الفنى عانى من غيابات كبيرة وصلت إلى 11 لاعبا بإصابات مختلفة أثناء مباريات الدورى وقبل التوقف الحالى وتولى عودة مسئولية الفريق.
وأعلن مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة وليد عرفات، موافقته على إعارة مدافع الفريق محمود عزت إلى المقاولون العرب خلال الميركاتو الشتوى الجارى، بعدما تقدم المقاولون بعرض رسمى للاعب.
وكان المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، قد أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الأولوية فى التدعيمات الشتوية ستكون لخط الدفاع بسبب كثرة الغيابات والإصابات فى هذا الخط، الأمر الذى يسبب أزمة للجهاز الفنى.