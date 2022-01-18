شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على عودة عمر كمال لتدعيم مركز الظهير الأيمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة نادى الزمالك على بعض المراكز التى تحتاج لتدعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب فتح باب القيد ورفع الإيقاف عن النادى، حيث يعانى الزمالك من تعرضه لعقوبة بمنع القيد لفترتين هذا الموسم تنتهى العقوبة بنهاية يناير الجارى.

ويأتى مركز الظهير الأيمن فى مقدمة المراكز التى استقرت إدارة الزمالك على تدعيمها فى ظل تكرار إصابات حازم امام وعدم وجود بديل للتونسى حمزة المثلوثى، ويعتبر عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر فى مقدمة اللاعبين المطلوبين داخل الزمالك لتدعيم الظهير الأيمن.

وكشف مصدر داخل الزمالك عن اقتراب عودة اللاعب مرة أخرى إلى الزمالك فى نهاية الموسم الحالى، وذلك بعد توقيعه للزمالك وعدم قيده فى الصيف الماضى لمنع الزمالك من القيد.

من ناحية أخرى أرسلت إدارة نادى الزمالك خطابا رسميا للمغربى أشرف بن شرقى لاعب وسط الفريق عبر البريد الالكتروني الرسمي الخاص باللاعب والموثق في عقده، أبلغته خلاله بايداع مستحقاته في حسابه الخاص.

وقامت إدارة الزمالك باتباع الإجراءات القانونية بإبلاغ اللاعب بإيداع مستحقاته رسميا، كما تم إرسال ما يفيد إيداع الـ 12 مليون جنيه وهي قيمة مستحقاته المتأخرة، وذلك تحسبا لتأخر الإجراءات البنكية لحين قدرة اللاعب علي استلام المستحقات، وليكون الخطاب الرسمي دليل الزمالك علي إيداع المستحقات في موعدها في حالة لجوء اللاعب لإجراءات ضد نادي الزمالك في المستقبل.

وقامت إدارة نادى الزمالك بإيداع 12 مليون جنيه صباح الاثنين، فى الحساب البنكى للاعب المغربى الدولى أشرف بن شرقى، نجم الفريق الأول لكرة بالقلعة البيضاء، قيمة مستحقاته المتأخرة طيلة الفترة الفترة الماضية.

ونجحت إدارة نادى الزمالك، في حل أزمة مستحقات أشرف بن شرقي في اليوم الأخير من المهلة القانونية الخاصة بالسداد، قبل فسخ التعاقد ليحافظ بذلك على أحد نجوم الفريق الأول.

ويتواجد أشرف بن شرقي مع منتخب المغرب المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في المغرب والتي تستمر حتى السادس من فبراير المقبل، فيما وعدت إدارة نادي الزمالك لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بصرف جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة خلال شهر يناير الجاري، وذلك بعد انتعاش خزينة النادي بفلوس بيع مصطفى فتحي للتعاون السعودي والمقدر بمليون دولار.