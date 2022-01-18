شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يقود هجوم فاركو أمام الزمالك بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجدى عبدالعاطى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو تشكيل فريقه الذى يخوض به مباراة الزمالك فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

ويستضيف نادى فاركو نظيره الزمالك فى الثانية والنصف ظهر الثلاثاء على استاد الإسكندرية فى إطار الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة.

وجاءت التشكيلة المختارة على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع: رامى صبرى _ عبد الله بكرى _ أحمد عبد العزيز " مودى".

خط الوسط : أحمد الصغيرى _ عزمى غومه _ محمود حمادة _ سوكارى.

خط الهجوم : رزقي حمرون _ وليد على _ عمرو جمال.

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمود السيد _ أحمد عوض _ جابر كامل _ أحمد البحراوي _محمود عماد _ محمود جهاد _ إسلام جمال _ أحمد شريف _ علي بهيج.