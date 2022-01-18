شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل استاد الإسكندرية لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليلة حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد الإسكندرية استعدادا لمواجهة فاركو في كأس الرابطة، وقام لاعبو الزمالك بمعاينة أرض الملعب فور الوصول.

ومن المقرر ان يعلن كارتيرون المدير الفني للفريق تشكيل المباراة بعد قليل عقب المحاضرة الأخيرة التي يلقيها علي اللاعبين بالملعب.

ويلتقي الزمالك مع فاركو في الثانية والنصف عصرًا باستاد الإسكندرية في ثاني مبارياته بالمجموعة الثالثة لكأس الرابطة.

وكان الزمالك قد تعادل سلبياً مع انبى فى مباراته الأولى بالبطولة فيما خسر فاركو من سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين فى نفس الجولة.

ويشارك فى البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثانى فى المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائى والنهائى فى الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدورى بسبب الأجندة الدولية، وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به فى بطولة الدورى الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية الزمالك فى المجموعة الثالثة والتى تضم لجواره كل من فاركو، إنبي، غزل المحلة، سيراميكا، طلائع الجيش

ووفقاً لرابطة الأندية سيحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري، والوصيف على مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه، فى حين يحصل كل فريق مشارك فى البطولة على 100 ألف جنيه.

وطالب الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك لاعبيه بحصد الفوز الأول فى البطولة لإكتساب دفعة معنوية فى مشوار كأس الرابطة أملا فى حصدها وإضافة لقب جديد لخزائن القلعة البيضاء ويعانى كارتيرون من غيابات عديدة ضربت صفوف الزمالك سواء بسبب غياب اللاعبين الدوليين للمشاركة مع منتخب بلادهم فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون وهم ثلاثى أجنبى هم التونسيان سيف الجزيرى وحمزة المثلوثى بالإضافة للمغربى أشرف بن شرقى بجانب ستة مصريين هم (محمد أبو جبل – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو) أو لعدم الجاهزية مثل محمود عبد الرازق شيكابالا وطارق حامد وعمر السعيد، بالإضافة لخروج مصطفى فتحى من القائمة بعد إعلان انتقاله لصفوف التعاون السعودى.

وضمت قائمة الزمالك كلاً منحراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية، خط الدفاع: محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد - محمد حمدى - عبدالله جمعة - أحمد زكى - محمد عبد الشافي، خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - حمدى علاء - محمد حسام بيسو - يوسف إبراهيم"أوباما" - إسلام جابر- محمد أوناجم- سيف جعفر - ماجد هانى - سيد محمد عبدالله - رزاق سيسيه، خط الهجوم: يوسف أسامة - حسام أشرف.

فى المقابل يتطلع مجدى عبد العاطى المدير الفنى لفاركو لتحقيق نتيجة إيجايبة فى مباراة اليوم لتعويض الخسارة فى الجولة الأولى للبطولة، ويفتقد فاركو جهود حارسه الدولى محمد صبحى المتواجد مع الفراعنة فى كأس الأمم الافريقية المقامة حالياً بالكاميرون بينما يغيب شكرى نجيب أولى صفقات فاركو فى الميركاتو الشتوى الحالى بسبب اصابته بمزق فى الرباط الداخلى للركبة.