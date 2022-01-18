شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: تقرير الحكم لم يدن جمهور الإسماعيلى وعبد الحفيظ.. وننتظر المراقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، تفاصيل تقرير محمد الصباحى حكم لقاء الأهلى والإسماعيلى أمس الاثنين فى الجولة الثانية لمرحلة المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

وقال مسئولو رابطة الأندية إن الصباحي لم يذكر في تقريره شيئا يدين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، بعد اعتراضه عليه خلال المباراة، خاصة بعدما منحه الكارت الأصفر.

وتابع مسئولو الرابطة أن الصباحي أيضًا لم يذكر في تقريره ما يدين جماهير الإسماعيلي بعد هتافاتهم ضد فريق الأهلي، وأوضحوا أنه ستتم الاستعانة بتقرير مراقب المباراة قبل مناقشة أحداث اللقاء.

على صعيد متصل، علّق عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، على بيان النادى الإسماعيلى الذى أصدره عقب مباراته أمام الأهلى في كأس الرابطة، وقال: "بيان الإسماعيلي صعب جدًا، علينا أن نكون منطقيين، ركلة جزاء الأهلي خلال المباراة صحيحة بنسبة 100%".