شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة السباعية تعد لاعبى المصرى بصرف أخر دفعة من المستحقات قبل نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل لاعبو النادى المصرى على وعد من اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية، بصرف الدفعة المتبقية من المستحقات قبل نهاية الأسبوع الجارى، وذلك فى إطار خطة النادى البورسعيدى لفرض حالة الاستقرار من جديد بين اللاعبين لاستكمال المنافسات فى كأس رابطة الأندية.

واتفقت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، مع معين الشعبانى المدير الفنى للفريق البورسعيدى على تجديد تعاقده مع النادى خلال الفترة المقبلة للاستمرار مع الفريق.

ومن المقرر تجديد التعاقد للجهاز الفنى فى جلسة جديدة مع لجنة إدارة المصرى خلال الأيام المقبلة، وذلك لفرض حالة الاستقرار للفريق.

وانتعشت خزينة النادي المصري بـ5 ملايين جنيه، بعد الدعم الذى منحه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للنادى المصرى من أجل المساهمة فى سداد المستحقات المتأخرة للاعبين وكذلك التعاقد مع صفقات جديدة فى موسم الانتقالات الجارى.

ويدرس النادى المصرى ضم لاعب أجنبي جديد لصفوف الفريق البورسعيدى لتدعيم وسط الملعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد طلب معين الشعبانى مدرب الفريق لتدعيم هذا المركز.

وأنهت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، إجراءات التعاقد مع المدافع الفلسطينى ياسر حامد، لمدة موسمين ونصف، ليكون أول صفقة شتوية للنادى المصرى فى ميركاتو يناير الجارى.