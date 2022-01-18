شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام فاركو فى كأس الرابطة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك مواجهة من العيار الثقيل فى الثانية والنصف ظهر اليوم، عندما يلتقى مع نظيره فاركو فى الجولة الثانية من مباريات كأس رابطة الأندية، والتى تقام حاليا لأول مرة، خلال فترة التوقف لانشغال المنتخب الوطني بالمشاركة في بطولة الأمم الافريقية المقامة في الكاميرون.

مباراة اليوم تعتبر فرصة كبيرة لعدد من اللاعبين الشباب والبدلاء في الزمالك للحصول على فرصة المشاركة في المباريات، في ظل ابتعادهم عن المباريات الرسمية لظروف تثبيت التشكيل من جانب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وكذلك ضغط المباريات.

التشكيل المتوقع للزمالك :

ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : احمد زكي - محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي

خط الوسط : روقا – اسلام جابر

خط الهجوم : أوباما – سيسيه – اوناجم – حسام اشرف

وكان الزمالك قد تعادل سلبياً مع إنبى فى مباراته الأولى بالبطولة فيما خسر فاركو من سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين فى نفس الجولة.

ويشارك فى البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثانى فى المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائى والنهائى فى الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدورى بسبب الأجندة الدولية، وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به فى بطولة الدورى الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية الزمالك فى المجموعة الثالثة والتى تضم لجواره كلا من فاركو، إنبي، غزل المحلة، سيراميكا، طلائع الجيش

ووفقاً لرابطة الأندية سيحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري، والوصيف على مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه، فى حين يحصل كل فريق مشارك فى البطولة على 100 ألف جنيه.

وطالب الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك لاعبيه بحصد الفوز الأول فى البطولة لاكتساب دفعة معنوية فى مشوار كأس الرابطة أملا فى حصدها وإضافة لقب جديد لخزائن القلعة البيضاء ويعانى كارتيرون من غيابات عديدة ضربت صفوف الزمالك سواء بسبب غياب اللاعبين الدوليين للمشاركة مع منتخب بلادهم فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون وهم ثلاثى أجنبى هم التونسيان سيف الجزيرى وحمزة المثلوثى بالإضافة للمغربى أشرف بن شرقى بجانب ستة مصريين هم (محمد أبو جبل – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو) أو لعدم الجاهزية مثل محمود عبد الرازق شيكابالا وطارق حامد وعمر السعيد، بالإضافة لخروج مصطفى فتحى من القائمة بعد إعلان انتقاله لصفوف التعاون السعودى.

وضمت قائمة الزمالك كلاً منحراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية، خط الدفاع: محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد - محمد حمدى - عبدالله جمعة - أحمد زكى - محمد عبد الشافي، خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - حمدى علاء - محمد حسام بيسو - يوسف إبراهيم"أوباما" - إسلام جابر- محمد أوناجم- سيف جعفر - ماجد هانى - سيد محمد عبدالله - رزاق سيسيه، خط الهجوم: يوسف أسامة - حسام أشرف.

فى المقابل يتطلع مجدى عبد العاطى المدير الفنى لفاركو لتحقيق نتيجة إيجايبة فى مباراة اليوم لتعويض الخسارة فى الجولة الأولى للبطولة، ويفتقد فاركو جهود حارسه الدولى محمد صبحى المتواجد مع الفراعنة فى كأس الأمم الافريقية المقامة حالياً بالكاميرون بينما يغيب شكرى نجيب أولى صفقات فاركو فى الميركاتو الشتوى الحالى بسبب اصابته بمزق فى الرباط الداخلى للركبة.