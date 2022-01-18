شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يمنح لاعبى الأهلى راحة 24 ساعة قبل مواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية غدا الأربعاء على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة المقاولون العرب المقرر لها مساء الجمعة المقبل بكأس رابطة الأندية.

وقاد بيتسو موسيماني، المدير الفنى، تدريبات الفريق حيث بدأ المران بمحاضرة نظرية استمرت لمدة ربع ساعة شرح فيها أبرز الإيجابيات والسلبيات في مباراة الإسماعيلى أمس مشيدا بروح اللاعبين الشباب وإصرارهم.

وشهد المران جانبا من التدريبات البدنيى للاعبين وتدريبات متنوعة بالكرة تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق، فيما قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق رباعي حراسة المرمى؛ على لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، فى تدريبات بدنية شاقة ومران على الكرات الثابتة والعرضيات.

وتعادل الأهلى أمس الاثنين بنتيجة ١-١ أمام الإسماعيلى فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.