شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن سلبية مسحة ميكيسونى وعودته للقاهرة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى سلبية مسحة لويس ميكيسونى، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن ميكيسونى سيصل إلى القاهرة مساء اليوم قادما من بلاده وسيخضع لمسحة طبية جديدة فور وصوله للاطمئنان على حالته الطبية.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك فى إطار الاستعدادات لمنافسات كأس رابطة الأندية.

وتعادل الأهلى أمس الاثنين بنتيجة 1-1 أمام الإسماعيلى فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.