شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن شفاء بيرسى تاو من كورونا ومشاركته فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم بيرسى تاو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى التدريبات الجماعية للفريق والتى أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى إن اللاعب أجرى مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية ليتأكد شفاء اللاعب من فيروس كورونا الذى أصابه مؤخراً، وخضع لبرنامج تدريبى منفرد خلال الـ٤٨ ساعة الماضية ومن ثم انتظم فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم.

واستأنف ألفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك ضمن الاستعدادات لمنافسات كأس رابطة الأندية.

وتعادل الأهلى أمس الاثنين بنتيجة 1-1 أمام الإسماعيلى فى المباراة التى جمعت ألفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.