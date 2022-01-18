شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وفاركو برابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية استعدادها لتأمين مباراة الزمالك وفاركو اليوم الثلاثاء باستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرفة عمليات لمتابعة أجواء المباراة، وتأمين الجماهير وممر اللاعبين وطاقم التحكيم.

مباراة اليوم تعتبر فرصة كبيرة لعدد من اللاعبين الشباب والبدلاء في الزمالك للحصول على فرصة المشاركة في المباريات، في ظل ابتعادهم عن المباريات الرسمية لظروف تثبيت التشكيل من جانب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وكذلك ضغط المباريات.

التشكيل المتوقع للزمالك :

ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : احمد زكي - محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي

خط الوسط : روقا – اسلام جابر

خط الهجوم : أوباما – سيسيه – اوناجم – حسام اشرف

وكان الزمالك قد تعادل سلبياً مع إنبى فى مباراته الأولى بالبطولة فيما خسر فاركو من سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين فى نفس الجولة.

ويشارك فى البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثانى فى المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائى والنهائى فى الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدورى بسبب الأجندة الدولية، وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به فى بطولة الدورى الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية الزمالك فى المجموعة الثالثة والتى تضم لجواره كلا من فاركو، إنبي، غزل المحلة، سيراميكا، طلائع الجيش

ووفقاً لرابطة الأندية سيحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري، والوصيف على مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه، فى حين يحصل كل فريق مشارك فى البطولة على 100 ألف جنيه.