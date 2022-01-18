شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتصدر ترتيب محترفى اليد بعد انتهاء الجولة الأولى للمرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم عن تصدر نادى الزمالك جدول ترتيب المرحلة الثانية من دورى المحترفين بعد الفوز فى أول مواجهات هذه المرحلة على البنك الأهلى بنتيجة 38/20 برصيد 8 نقاط نظرا لحصوله على 5 نقاط اعتبارية من المرحلة الأولى.

أما الأهلى فجاء فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط بالفوز على سموحة 35/17 حيث إنه صعد أيضا ب 4 نقاط اعتبارية.





ويلتقى فريق الأهلى فى الجولة الثانية الخميس المقبل مع سبورتنج، حيث تقام أيضا فى نفس الجولة مواجهتين بين كل من: طلائع الجيش مع البنك الأهلى والزمالك مع سموحة.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 12 فبراير المقبل موعدا لانطلاق منافسات كأس الاتحاد للسيدات.

يشارك فى كأس الاتحاد للسيدات كل من: سموحة وأكاديمية القليوبى وهليوبوليس و6 أكتوبر و اتحاد الشرطة و هليوليدو و مدينة نصر و الترسانة و الزهور و المعادى و منوف الرياضى.

وهذه الأندية أصحاب المركز الرابع و متى التاسع من المرحلة الأولى لدورى السيدات على صعيد المجموعتين الأولى و الثانية.