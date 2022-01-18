شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة وتقسيمة قوية فى مران الأهلى وتدريب شاق للحراس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة بالنادى الأهلى تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار استعداده للجولة المقبلة في كأس رابطة الأندية المحترفة حيث سيلعب مع المقاولون العرب الجمعة المقبل.

وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين استمرت لمدة ربع ساعة، شرح فيها أبرز الإيجابيات والسلبيات في مباراة الإسماعيلى أمس، مشيدا بروح اللاعبين الشباب وإصرارهم.

وشهد المران جانبا من التدريبات البدنية للاعبين وفقرات متنوعة بالكرة تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.

فيما قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق، رباعي حراسة المرمى؛ علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف فى تدريبات بدنية شاقة ومران على الكرات الثابتة والعرضيات.

واختتم المدير الفني للفريق فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين وحرص موسيماني خلالها على تنفيذ جوانب فنية وخططية محددة.

وتعادل الأهلي أمس الاثنين بنتيجة ١-١ أمام الإسماعيلي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

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تدريب الأهلي استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في كأس الرابطة ????????????#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/WBnSXNt8ne

— ‏النادي الأهلي ???? (@AlAhly)