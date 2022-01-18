شكرا لقرائتكم خبر عن البتسوانى جوشوا بوندو حكما لمباراة مصر والسودان ببطولة الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، أسماء طاقم حكام مباراة منتخب مصر ونظيره السوداني في آخر جولات المجموعة الرابعة بكأس أمم افريقيا بالكاميرون، والمقرر لها فى التاسعة مساء الغد.

ويضم الطاقم كل من جوشوا بوندو حكما للساحة، ويعاونه كلا من جيرسون إيميليانو دوس سانتوس مساعد أول، وجيمس فريدريك إميل مساعد ثاني، وهيلدر مارتينز دي كارفالهو حكما رابعا، وباملاك تيسيما حكم فيديو، وبشري كربوبي حكم فيديو مساعد.

وتقام مباراة منتخب مصر والسودان في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 غدا الأربعاء، الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة سيقام على ملعب أحمدو أهيدجو بالكاميرون.