شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان ينتظم فى مران الأهلى بعد تأكد سلبية المسحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى التدريبات الجماعية للفريق، والتى أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان وليد سليمان قد غاب عن التدريبات بسبب نزلة برد وخضع اللاعب لمسحة طبية جاءت سلبية؛ للاطمئنان على حالته الطبية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

وشارك وليد سليمان في فقرات المران كاملة، والتي شهدت جانبا من التدريبات البدنية وفقرات متنوعة بالكرة انتهت بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمنافسات كأس رابطة الأندية، وتعادل الأهلي أمس الاثنين بنتيجة 1-1 أمام الإسماعيلي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.